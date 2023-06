97. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

97. Gazi Koşusu hakkındaki araştırmalar at yarışı tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Ülkemizde düzenlenen en prestijli yarışlar arasında yer alan Gazi Koşusu bu yıl da ilgiyle takip edilecek. İşte, 97. Gazi Koşusu hakkında bilgiler...



NE ZAMAN YAPILACAK?



97. Gazi Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 25 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.



KAYIT YAPTIRAN SAFKANLAR BELLİ OLDU



97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanlar belli oldu



97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan şöyle:



Asil: Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy