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Bakan Bak’tan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak’tan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak’tan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’na tebrik - 1

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nı kutluyorum. Bu uzun maratonun sonucunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray camiasının futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum.”

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