Bakan Bak’tan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nı kutluyorum. Bu uzun maratonun sonucunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray camiasının futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum.”