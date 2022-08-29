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A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu

EuroBasket 2022'de mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın turnuvada yer alacak 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Haberler - ntv.com.tr 29.08.2022 - 16:35

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2022 kadrosu belli oldu

EuroBasket 2022'ye günler kala A Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosu açıklandı. 

A Milli Erkek Takımı'nın EuroBasket 2022'deki 12 kişilik kadrosu şu şekilde:

, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

A Milli Erkek Takımı, EuroBasket 2022'de A Grubu'nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile mücadele edecek. 

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