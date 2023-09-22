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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Montella işbaşı yaptı

3 yıllığına anlaşmaya varıldığı açıklanan A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella anlaşmanın resmileşmesi sonrasında ilk olarak Fenerbahçe-Nordsjaelland maçını yerinden takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Montella işbaşı yaptı

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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Anlaşmanın resmi olarak duyurulmasının ardından İtalyan teknik adam soluğu Kadıköy'de aldı.

Montella, Fenerbahçe’nin Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasını tribünden takip etti.

Montella'ya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Montella işbaşı yaptı - 1
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