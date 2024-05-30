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Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası atılacak: Levent Mercan'da sona doğru

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi için sona gelindi. Sarı lacivertliler Fatih Karagümrük'te forma giyen Levent Mercan'ı kadrosuna katacak.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası atılacak: Levent Mercan'da sona doğru

ekibi , VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen sol bek oyuncusu Levent Mercan'a imza attırmaya hazırlanıyor.

beIN Sports'un haberine göre; Sarı lacivertli ekip, hem oyuncu hem kulüp tarafıyla anlaşmaya vardı.

Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanacağı aktarılırken, Mercan'ın Fenerbahçe'ye katılmasının an meselesi olduğu bildirildi.

Küme düşen Fatih Karagümrük ile bu sezon 39 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 5 asist kaydetti.

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