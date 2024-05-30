Antalyaspor'a imza atan Alex de Souza: Başarılı olabilmek için en iyi şekilde hazırlandım

Alex de Souza, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü oldu. Alex 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ülkesinden 2 hocanın gelerek ekibine katılacağını söyleyen Alex, yardımcı antrenörlerinden birinin Mehmet Aurelio olacağını açıkladı. Brezilyalı çalıştırıcı, Semih Şentürk'ün ise teknik ekibinde yer almayacağını ifade etti.

Alex'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gelmeme vesile oldukları ve bana güvendikleri için Antalyaspor'a teşekkür ederim. Geldiğim günden beri burada beni evimde gibi hissettiren Antalya şehrine teşekkür ederim.

Kısa süre içerisinde ilgi, alaka ve sevgi gösterdiler. Burada başarılı olabilmek için en iyi şekilde hazırlandım. Taraftarımızla bütünleşmek istiyoruz. Onları mutlu görmek istiyoruz.Çok heyecanlı olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Antalyaspor'un neler yaptığını, ne tarz reaksiyonlar verdiğini inceledim. Kadromuz hakkında bilgi sahibiyim. Kulüpte daha önceden çalışanlarla da görüşmeler yaptım. Mücadeleci ve seyir zevki veren bir Antalyaspor oluşturmak istiyoruz.

Semih Şentürk bizim hoca ekibimizde olmayacak. Ben Brezilya'dan 2 yardımcı antrenör getireceğim. Ayrıca Mehmet Aurelio da teknik ekibimizde olacak.

Fenerbahçe'den üzgün ayrıldım. Buradan ayrılırken yaşadıklarım da bir yandan mutlu ayrılmama neden oldu. Antalyaspor'un böyle bir fırsat sunmasından da mutlu oldum. Yaşadığım güzel şeylerin devam etmesini istiyorum."