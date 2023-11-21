A Milli Takım liderlik için Galler'de: Muhtemel 11

A Milli Takım, EURO 2024'e grup liderliğiyle gitmek için Galler'de.



Letonya'yı 4-0 yenerek turnuva biletini alan Ay Yıldızlılar, D Grubu'ndaki son maçında saat 22.45'te sahaya çıkacak.



En yakın takipçisi Hırvatistan'ın 3 puan önünde yer alan Türkiye'ye, liderliği korumak için en az 1 puan yetecek.

HEDEF ZİRVE



Teknik Direktör Vincenzo Montella, diğer maçların sonucuna bakmadan grubu zirvede bitirmek istediklerini söyledi.



Ay Yıldızlılar grubun son maçında grup liderliğini korursa, EURO 2024'te grup kuraları çekimine ikinci torbadan katılacak.

HAKEMLER



Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.



A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.



MUHTEMEL 11



Türkiye: Uğurcan; Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih; İrfan Can, Yusuf, Kerem ve Kenan.

