A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcı hocaları belli oluyor

A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un görevi sona erdi ve İtalyan hoca Vincenzo Montella Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeni göreve getirildi.

İmza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz ile yolların iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde ayrıldığını belirterek teşekkür etti ve Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yapıldığını açıkladı. Büyükekşi, Montella'nın liderliğinde büyük başarılar elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İLK İSİM BURAK YILMAZ

Sabah'ın haberine göre, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yeni yardımcılarından birinin Burak Yılmaz olacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz "Konuyu Şenol Güneş ve yönetimle görüşeceğim." dediği aktarıldı.

NURİ ŞAHİN'E TEKLİF



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin'e de A Milli Takım'da yardımcı hocalık teklifi götürüldüğü kaydedildi.

Nuri Şahin'in hem Antalyaspor'da hem de A Milli Takım'da görev yapabileceği belirtildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Her iki hocanın da bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.