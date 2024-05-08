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Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığı iddialarına cevap

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basında çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı. Yıldırım, "Herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım." dedi.

Aziz Yıldırım'dan başkan adaylığı iddialarına cevap

'ye yeniden başkan adayı olacağına dair iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."

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