Acun Ilıcalı'dan transfer müjdesi: İki sağ kanat, forvet ve orta saha alacağız!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Kulübü Başkanı ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Hull Daily Mail'e Hull City ile ilgili yeni sezona dair önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Acun Ilıcalı, Hull City taraftarına transfer müjdesi verdi.

Acun Ilıcalı forvet transferiyle ilgili, "Alacağımız forvet, ligde ne kadar ciddi olduğumuzu herkese gösterecek ve taraftarlarımıza bize inandıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum'' dedi.



Kadro yapılanması hakkında konuşan Ilıcalı, "Şimdi adım adım, kiralık oyunculara değil, satılık oyunculara dayalı bir takım kurmaya başladığımızı görüyorlar. Dolayısıyla istediğimiz forveti alabilirsek -ki ben bunu başarmak için her şeyi yapıyorum ama kolay bir şey değil. Onu alabilirsek, tüm lig bir başarı hikayesi yazma konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu anlayacaktır" ifadelerini kullandı.



TAKIMDAN AYRILABİLECEK OYUNCULAR

Takımdan ayrılabilecek oyuncularla ilgili konuşan Ilıcalı, "Her zaman şunu söyledim, ayrılmak isteyen olursa, ona baskı yapmayacağız. Tüm oyuncuları mutlu etmeye çalışıyoruz. Örneğin, bir oyuncu kariyeri söz konusu olduğunda bu takıma her şeyini veriyorsa ve ayrılmak istiyorsa, tabii ki bu kulübün yararınaysa onlarla yolları ayırırız. Oyuncuları bedavaya serbest bırakamayız ancak kulübün çıkarları karşılanacaksa, hiçbir oyuncumu kalmaya zorlamam. Jacob Greaves'e bakın, onu daha fazla paraya satmak için iki ay daha tutabilirdim, çok kolay olurdu, Jaden Philogene da aynı ama biz öyle değiliz ve biz böyle olmayacağız. Uzun vadede, herkes bizim bu tür yaklaşımımızın daha fazla oyuncu almamızı sağlayacağını görecek. Gelecekte bize yardımcı olacak çünkü iyi insanlar her zaman kazanır" yorumunu yaptı.



PREMİER LİG'DEN KİRALIK TRANSFER

''Premier Lig'den kiralık transfer olacak mı?'' şeklindeki soruya yanıt veren Acun Ilıcalı, "Evet, tabii ki. Bu transfer döneminin en önemli noktası olan son dört gün, üç gün, iki gün ve son saatlerin heyecan verici olacağını düşünüyorum'' şeklinde konuştu.



TAKIMA YAPILACAK TAKVİYELER

Yeni sezonla ilgili yapılacak takviyelerle ilgili konuşmaya devam eden Ilıcalı, "Şu anda bulmacanın parçalarını bir araya getirme sürecindeyiz. Bulmacanın yüzde 70'ini tamamladığımızı düşünüyorum ve geriye kalan yüzde 30'luk kısım için birkaç oyuncu daha geliyor. Bulunduğumuz yerden çok memnunuz ve koçumuzla tamamen koordineli çalışıyoruz, onun onayı ve tabii ki tavsiyesiyle bazı oyuncular getiriyoruz. İki veya üç kalıcı oyuncu ve üç kiralık oyuncu alacağımızı söyleyebilirim, bu yüzden transfer dönemi kapanmadan önce beş veya altı oyuncu daha bekliyorum'' dedi.



İKİ SAĞ KANAT, FORVET, ORTA SAHA



Sözlerine devam eden Ilıcalı taraftara müjde vererek, "İki sağ kanat oyuncusu, bir forvet ve bir orta saha oyuncusu transferi olacağını düşünüyorum ve sonra taraftarlarımız için bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız şaşıracak ancak bize inanmalarından ve bu takımı daha güçlü hale getirmek için ne kadar odaklandığımızı bilmelerinden her zaman mutluyum, Ocak ayındaki transferimiz bunu gösterdi" ifadelerini kullandı.



Taraftarına seslenen Acun Ilıcalı, "Sahada gurur duyacakları bir takım görecekler. Onlara garanti ediyorum ki bu sene bu takımla gurur duyacaklar ve ne olursa olsun ligi hangi sırada bitirirsek bitirelim, futbolun tadını hep birlikte çıkaracağız. Galibiyetlerin tadını çıkaracağız ve kayıplarımızı halkımızla paylaşacağız, bu yüzden Hull şehrinin sevdiğim yanı bu. Kaybettiğimizde hep birlikte kaybederiz ve kazandığımızda hep birlikte kazanırız. Biz bir aileyiz ve birbirimize sahibiz'' sözlerini sarf etti.



''Hamburg forması giyen Jonas Meffert ile ilgileniyor musunuz?'' şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Evet, onunla ilgileniyoruz. Tim onu özellikle felsefesi için istiyor. Çok önemli bir oyuncu olduğunu ve Tim için önemli olanın bizim için de önemli olduğunu söylüyor, bu yüzden onu takımımızda görmek istiyoruz. Her şey yolunda giderse, onu Hull City'de göreceğimizi düşünüyorum. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde" dedi.