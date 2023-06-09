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Acun Ilıcalı Hull City'nin ardından Shelbourne FC'yi satın aldı

Daha önce Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi ekibi Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini aldığını duyurdu.

Acun Ilıcalı Hull City'nin ardından Shelbourne FC'yi satın aldı

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futbola yaptığı yatırımları sürdürüyor.

Championship takımlarından Hull City'yi Ocak 2022'de satın alan Acun Ilıcalı şimdi de İrlanda temsilcisinin çoğunluk hisselerini aldı.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İrlanda Premier Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın aldığını duyurdu.

Ilıcalı, "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz." ifadelerini kullandı. 

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