Adana Demirspor teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Kayserispor'da görev yapan Karaman, yaklaşık bir buçuk yıldır boştaydı.



Hikmet Karaman, teknik direktörlük kariyerinde 16 farklı Süper Lig takımında çalıştı. Karaman, 1994-1995 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini de üstlenmişti.