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Adana Demirspor teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

Adana Demirspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Adana Demirspor teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, bir süredir hoca arayışlarını sürdürüyordu.

Yapılan görüşmeler sonucunda Adana ekibi takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi.

Adana Demirspor teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı - 1

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Kayserispor'da görev yapan Karaman, yaklaşık bir buçuk yıldır boştaydı.

Hikmet Karaman, teknik direktörlük kariyerinde 16 farklı takımında çalıştı. Karaman, 1994-1995 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini de üstlenmişti.

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