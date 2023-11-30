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Ahmet Necat Aydın kimdir? Fenerbahçe altyapısında yetişen Ahmet Necat Aydın kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Ahmet Necat Aydın, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli futbolsever tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile yapacağı Konferans Ligi maçının kadrosunda yer alan Ahmet Necat Aydın'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Ahmet Necat Aydın kimdir? Fenerbahçe altyapısında yetişen Ahmet Necat Aydın kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Ahmet Necat Aydın kimdir? Fenerbahçe altyapısında yetişen Ahmet Necat Aydın kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Ahmet Necat Aydın, 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. altyapısında yetişen 180cm boyundaki Ahmet Necat Aydın, sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

Ahmet Necat Aydın, Süper Lig'deki Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland ve Ludogorets maçlarının kadrosunda bulunmuş ancak süre alamamıştı.

Ahmet Necat Aydın, U19 Süper Lig'de ise 7 müsabakada toplam 630 dakika oynadı ve skor katkısı veremedi.

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