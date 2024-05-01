Bursaspor'un oteline havai fişek atan taraftarlar serbest bırakıldı

Bursaspor, TFF 2. Lig'de Diyarbekirspor ile oynayacağı mücadele için 30 Nisan'da otele yerleşti.



Yeşil-beyazlıların kaldığı otelin çevresinde zırhlı araçlar konuşlandırılırken polis ekipleri de yaya olarak devriye sürdürdü.





NE OLMUŞTU?

Bazı taraftarlar gece saatlerinde takımın konakladığı otelin yaklaşık 500 metre uzağında havai fişek atmıştı. Güvenlik önlemi alan ekipler, taraftarlara müdahale etmişti.

Havai fişek atan 5 kişi ile maç günü stadyum çevresinde yakalanan 2 taraftar gözaltına alınmıştı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne götürülen 7 taraftara, ‘6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’ ile para cezası ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan işlem yapıldı.