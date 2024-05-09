Ajdin Hasic'ten Beşiktaş açıklaması

Sezon başında Beşiktaş’tan, Bosna Hersek Ligi ekiplerinden FK Sarajevo’ya kiralanan Ajdin Hasic, Bosna takımında gösterdiği performanstan gelecek hedeflerine, siyah-beyazlı takımda beraber çalıştığı teknik direktör Sergen Yalçın’dan, Fenerbahçe’de forma giyen Dzeko ile Trabzonspor'da oynayan Visca'ya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.



“BU SEZONKİ BAŞARIMIN SIRRI, ÖNCEKİ SEZONLARA KIYASLA NEREDEYSE TÜM MAÇLARI OYNAMIŞ OLMAM”

Sarajevo’da çıktığı toplam 30 karşılaşmada 9 gol, 5 asiste imza atan Hasic, şu anki formundan ve istatistiklerinden memnun olduğumu söyledi. Hasic, “Ama sezon sonuna kadar daha da gelişmek istiyorum. Bu sezonki başarımın sırrı, önceki sezonlara kıyasla neredeyse tüm maçları oynamış olmamdır. Ayrıca önemli faktörlerden biri de sakatlanmadan oynamamdı” ifadelerini kullandı.

“HARİKA BİR TAKIMDIK, BİR OLARAK NEFES ALIYORDUK”

Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı dönemi unutamadığından da bahseden 22 yaşındaki futbolcu, “O dönem, kariyerimin sonsuza dek hatırlayacağım en özel günlerinden biriydi ve tüm bunları 19 yaşında başarabilmek inanılmaz bir duygu. Şampiyonluğu kazanmamızdaki en önemli etken, iyi bir oyuncu grubu olmamızdı. Harika bir takımdık, bir olarak nefes alıyorduk ve kulüpteki her bir kişi buna katkıda bulundu. Tamamlanmış büyük bir bulmaca gibiydik” değerlendirmesini yaptı.



“SERGEN YALÇIN HAYATIMDA TANIDIĞIM EN KARİZMATİK İNSANLARDAN BİRİ”



Ajdin Hasic, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde beraber çalıştığı teknik direktörler Sergen Yalçın ve Valerian Ismael hakkında da konuştu. Bosna Hersekli futbolcu, “Aslında Valerian Ismael ile pek fazla çalışmadım. O yıl Göztepe'ye kiralık olarak gittim. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar iyi, profesyonel ve çalışkan bir antrenöre benziyordu. Sergen Yalçın ise hayatımda tanıdığım en karizmatik insanlardan biri, güçlü bir kişiliğe ve kendine has bir liderlik tarzına sahip. Onunla daha uzun süre çalıştığım için gelişimime daha çok katkı sağladığını söyleyebilirim” cümlelerine yer verdi.

