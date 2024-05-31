Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri beli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Süper Lig’de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek adına oynayacağı ön eleme turlarındaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ



Sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için 2. Ön Eleme Turu’ndan yolculuğuna başlayacak.



Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi’ni 2. sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2. sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek.



ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİNCİ ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 23-24 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz'da oynanacak.



