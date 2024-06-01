Al Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası'nı kazandı

Suudi Arabistan Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Kral Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti ilk yarı bu skorla sona erdi.

56. dakikada David Ospina gördüğü kırmızı kartla Al Nassr'ı 10 kişi bıraktı. 87. dakikada ise Al Hilal'den Ali Albulayhi kırmızı kart gördü.

1 dakika sonra Al Nasrr, Ayman Yahya'nın golüyle skoru eşitledi. 90+2. dakikada Kalidou Koulibaly'nin de kırmızı kart görmesiyle Al Hilal uzatma bölümlerine 9 kişiyle gitti.

Uzatma bölümlerinde iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Al Hilal, kupayı müzesine götürdü.

JORGE JESUS'TAN 1 SEZONDA 3 KUPA



Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, bu sezon 3'üncü kupasını kazandı. Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupası ile Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu da kazanmıştı.