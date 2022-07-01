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Akdeniz Oyunları: Milli sporculardan 9 madalya daha

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde 9 madalya kazandı. Organizasyonda Türkiye, 48 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu

Haberler - Anadolu Ajansı 01.07.2022 - 04:54

Akdeniz Oyunları: Milli sporculardan 9 madalya daha

Cezayir'de düzenlenen 19. Oyunları'nın 6'ncı gününde Türkiye, 3'ü altın 9 madalya kazandı.

Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 6'ncı günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye, altı günün sonunda, 21 altın, 11 gümüş, 16 bronz toplam 48 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.

Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.

6'NCI GÜNDE MADALYA ALAN SPORCULAR

Badminton

Altın: Neslihan Yiğit

Judo

Altın: Vedat Albayrak

Atletizm

Altın: Jak Ali Harvey

Gümüş: Kıvılcım Kaya Salman, Ramil Guliyev

Bronz: Özlem Becerek

Boks

Bronz: Buse Naz Çakıroğlu, Gizem Özer, Samet Gümüş

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