Akdeniz Oyunları: Milli sporculardan 9 madalya daha

Haberler - Anadolu Ajansı 01.07.2022 - 04:54
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 6'ncı gününde Türkiye, 3'ü altın 9 madalya kazandı.
Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 6'ncı günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.
Türkiye, altı günün sonunda, 21 altın, 11 gümüş, 16 bronz toplam 48 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu.
Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı.
6'NCI GÜNDE MADALYA ALAN SPORCULAR
Badminton
Altın: Neslihan Yiğit
Judo
Altın: Vedat Albayrak
Atletizm
Altın: Jak Ali Harvey
Gümüş: Kıvılcım Kaya Salman, Ramil Guliyev
Bronz: Özlem Becerek
Boks
Bronz: Buse Naz Çakıroğlu, Gizem Özer, Samet Gümüş