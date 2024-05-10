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ZTK final maçı ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Trabzonspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Tüm gözler şimdi Türkiye Kupası final maçı tarihinde olacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat, 13 Mayıs Pazartesi günü belli olacak. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman?

ZTK final maçı ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı ne zaman?

Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 3-2 kazanan bordo-mavili ekip, Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Trabzonspor, kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu gelişmenin ardından Türkiye Kupası final maçının tarihi merak konusu oldu. İşte, Beşiktaş-Trabzonspor ZTK final maçı tarihi...

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

finali, 23 Mayıs tarihinde oynanacak.

Mücadelenin nerede oynanacağı ise henüz belli olmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

FİNAL MAÇI NEREDE YAPILACAK?

Türkiye Federasyonundan (TFF) alınan bilgiye göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupa finalinde mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticilerini 13 Mayıs Pazartesi günü istişare toplantısı için davet etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılacağı toplantı, TFF'nin Riva'daki merkezinde saat 13.00'te başlayacak.

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