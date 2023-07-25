Al-Hilal'in Mbappe'ye teklifinin ardından NBA yıldızlarından güldüren paylaşımlar

Al-Hilal, PSG'de geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe için 1 senelik 700 milyon euro maaş ve 300 milyon euro bonservis bedeliyle beraber 1 milyar euroluk bir teklifte bulundu.



PSG tarafının bu teklifi kabul ettiği ancak Mbappe tarafıyla henüz bir görüşme gerçekleştirilmediği kaydedilmişti.

"AL-HILAL BENİ ALABİLİRSİN"



Dün akşam Milwakuee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Al Hilal beni alabilirsin. Kylian Mbappe'ye benziyorum." ifadelerini kullandı.



Tweet'i alıntılayan Mbappe sessizliğini bozarak, gülücük emojileriyle yanıt verdi.