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Al-Hilal'in Mbappe'ye teklifinin ardından NBA yıldızlarından güldüren paylaşımlar

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'ye Al-Hilal takımından gelen 1 milyar euroluk teklifin ardından, NBA'in yıldızları Lebron James, Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard bu teklifle ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Giannis, "Al Hilal beni alabilirsin. Kylian Mbappe'ye benziyorum." ifadeleriyle tebessüm ettirdi.

Al-Hilal'in Mbappe'ye teklifinin ardından NBA yıldızlarından güldüren paylaşımlar

Al-Hilal, 'de geleceği belirsizliğini koruyan için 1 senelik 700 milyon euro maaş ve 300 milyon euro bonservis bedeliyle beraber 1 milyar euroluk bir teklifte bulundu.

PSG tarafının bu teklifi kabul ettiği ancak Mbappe tarafıyla henüz bir görüşme gerçekleştirilmediği kaydedilmişti.

"AL-HILAL BENİ ALABİLİRSİN"

Dün akşam Milwakuee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Al Hilal beni alabilirsin. Kylian Mbappe'ye benziyorum." ifadelerini kullandı.

Tweet'i alıntılayan Mbappe sessizliğini bozarak, gülücük emojileriyle yanıt verdi.

Öte yandan Los Angeles Lakers ve 'in yıldız ismi LeBron James Forrest Gump filminden bir gif paylaşarak "1 yıllık anlaşma için çağırdıklarında Suudi Arabistan'a gidiyorum" dedi.

Portland Blazers'ın yıldızı Damian Lillard ise "1 yıllık 776 milyon euro mu?" ifadeleriyle şaşkınlığını belirtti.

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