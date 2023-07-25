Al-Hilal'in Mbappe'ye teklifinin ardından NBA yıldızlarından güldüren paylaşımlar

Al-Hilal, PSG'de geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe için 1 senelik 700 milyon euro maaş ve 300 milyon euro bonservis bedeliyle beraber 1 milyar euroluk bir teklifte bulundu.
PSG tarafının bu teklifi kabul ettiği ancak Mbappe tarafıyla henüz bir görüşme gerçekleştirilmediği kaydedilmişti.
"AL-HILAL BENİ ALABİLİRSİN"
Dün akşam Milwakuee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Al Hilal beni alabilirsin. Kylian Mbappe'ye benziyorum." ifadelerini kullandı.
Tweet'i alıntılayan Mbappe sessizliğini bozarak, gülücük emojileriyle yanıt verdi.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/hKhqYXC7tH— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 24, 2023
Öte yandan Los Angeles Lakers ve NBA'in yıldız ismi LeBron James Forrest Gump filminden bir gif paylaşarak "1 yıllık anlaşma için çağırdıklarında Suudi Arabistan'a gidiyorum" dedi.
Me headed to Saudi when they call @RichPaul4 & @mavcarter for that 1 year deal! ✌🏾🤷🏾♂️😁 pic.twitter.com/IX0VSMZYNb— LeBron James (@KingJames) July 25, 2023
Portland Blazers'ın yıldızı Damian Lillard ise "1 yıllık 776 milyon euro mu?" ifadeleriyle şaşkınlığını belirtti.
1 year 776mm? Wtf lol …— Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 24, 2023
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