Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? Heyecan dolu maç öncesi kurallar belirlendi

Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve ünlü Youtuber Jake Paul'un karşı karşıya geleceği boks maçı öncesi heyecan dorukta. Tüm sporseverler efsanevi boksör Mike Tyson'ın yeniden ringlere çıkmasını dört gözle bekliyor. Mike Tyson-Jake Paul maçı öncesinde müsabakanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman? MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN? Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak. Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

MÜSABAKANIN KURALLARI AÇIKLANDI



Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek.



Dövüşçüler, 14 oz ağırlığında eldiven kullanılacak ve başlık kullanılmayacak.



JAKE PAUL KİMDİR?



Jake Paul, 17 Ocak 1997'de Cleveland, Ohio'da doğdu ve Westlake, Ohio'da çocukluğunu geçirdi. Paul, kendisi gibi İnternet ünlüsü Logan Paul’un kardeşidir.



2013 yılında Vine adlı uygulamaya videolarını yüklemeye başlayan Paul, uygulamanın kapatılmasına kadar geçen sürede 5.3 milyon takipçi elde etti. 2015 yılında Disney Channel komedi dizisi Bizaardvark'da rol almaya başladı, ancak dizinin ikinci sezonun çekimlerinin gerçekleştirildiği 2017 yılında Disney Channel, Paul ile anlaştıklarını ve Paul'un dizinin ikinci sezonunda yer almayacağını açıkladı.



Aynı sene içerisinde Paul, Team 10 adı verilen bir influencer ajansı kurdu ve YouTube'a Billboard Hot 100 listesinde 91. sıraya çıkacak "It's Everyday Bro" single'ını yükledi. Single, medyada genişçe yer buldu; şarkı büyük ölçüde olumsuz eleştiriler aldı ve en çok beğenilmeme alan YouTube videolarından biri unvanına sahip oldu. İlerleyen yıllardaki YouTube kariyeri boyunca Paul'un gerçekleştirdiği eylemler çeşitli tartışmalara neden oldu.



Son yıllarda boks ringlerine adım atan Jake Paul, efsane boksör Mike Tyson ile yapacağı dövüş ile spor dünyasında da adından söz ettiriyor. Şimdiye kadar katıldığı 10 dövüşten 9'unu kazanan Paul, tek yenilgisini 2023 yılının Şubat ayında Tommy Fury'ye karşı yaşamıştı.