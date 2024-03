Ali Koç'tan İsmail Kartal'a "Sahadan çekilebilirsiniz" mesajı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyeleri 2 Nisan tarihinde düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Organize bir kötülük içindeyiz. Adaletin tesis edilmediği bir ortamda rekabet etmeye çalışıyor. Fenerbahçe mağduru falan oynamıyor. İnşallah 2 Nisan'daki toplantıda gerekli katılımı sağlayıp, en aklı selim kararı veya kararları hep beraber alırız. Hedefimiz budur.

"TRABZONSPOR MAÇI BARDAĞI TAŞIRAN DAMLADIR"

Nasıl bu noktaya geldik? Trabzonspor maçı kesinlikle ve kesinlikle burada toplanmamızın, 2 Nisan'daki toplantının nedeni değildir. Bardağı taşıran damladır. Neden? Şöyle bir inceleyelim, bakalım. Trabzonspor maçındaki olay bize göre tamamen organize, belli bir amaç ve hedef doğrultusunda, o amaç, bizi bir kez daha zorbalıkla şampiyonluktan etmek, Trabzonspor'un amacı demiyorum, organize kötülüğün tavan yaptığı örneklerden bir tanesi. Niye böyle düşünüyoruz?

Bir kere güvenlik zaafiyeti var. Bunu kimse açıklayamaz, hiç kimse! Derbilerin nasıl olduğu, nasıl gergin geçtiği biliniyor. Yıllardır biriken sorunlardan dolayı Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki gerginlik biliniyor. Stadyumda polis olmaması hiçbir şekilde açıklaması olabilir konu değildir.

İSMAİL KARTAL'A SAHADAN ÇEKİLEBİLİRSİNİZ MESAJI

60. dakika, bir şekilde hocamıza mesaj yolladım. Ben İstanbul'dan maçı izlerken nereye gideceğini görüyordum. Maç 2-0'ken, şampiyonluğa dörtnala giderken, Konferans Ligi'nde devam ederken, Süper Kupa kazanma ihtimalimiz varken başkanın teknik direktörüne 'Çekilebilirsiniz, yetki sizindir' demesi ne demek biliyor musunuz? Türk futbolunun geldiği kepazeliğin en güzel ispatlarından biridir.

"ESAS KAVGA TÜNELDE OLUYOR"

Esas kavga tünelde oluyor ve biz tünel görüntülerine ulaşamıyoruz. TFF'ye bağlı kameralar var. Biz görüntüleri göremiyoruz. Sevkler yapılmadı hala. Ne bekleniyor?

"SİZDEN KİM HESAP SORACAK?"

Duyum almaya başladık. Bizim futbolcularımızın ceza alacağına dair. Sebep olarak da fazla güç kullanmasıymış. Kaçmaları gerekiyormuş, ekstra güç kullanmak zorunda kalmazlardı. Zihniyete bakar mısınız? Sizi kim sevk edecek, sizlerden kim hesap soracak?

Bu maçta Fenerbahçe'ye nasıl ceza veririz diye uğraşıyorlar. Baktılar ki pabuç pahalı. O korner direği Mert Müldür'ü yaralasaydı mı işin ciddiyetini anlayacaktık? Ya da otobüsümüz yuvarlansaydı o zaman mı anlayacaktık?

"HİÇ ÜST ARAMASI OLMAMIŞ"

Bir örnek vereyim. Bizim stadımızda maç olduğu zaman, maç mesai günlerinde ise kadın çalışanlarımız ruj, çakmak taşımıyorlar. Niye? Gündüz polis iki bariyer güvenlik vaziyeti alıyor. Öğle yemeğine çıkanlar aranıyorlar, çantalarında bu malzemeler varsa alıyorlar. İstanbul polisi bu kadar dikkatli.



Derbilerde, maç bitmeden 5-6 dakika evvel çevik kuvvet sahanın içine girer, tribünleri çevirir, tünele ekstra polis konur. Burada polis yoktu. Pet şişeler sahaya atılıyordu, genelde bardakla verilir, dediler ki iftar, o yüzden pet şişe. Hiç üst araması olmamış maça girerken. Maskeli insanlar... Karadeniz insanı merttir. Maskeyle maça gidildiğini hatırlamıyorum, tribündeler. Gördük ki Fenerbahçe'nin bir kez daha şampiyonluk şansı zorbalıkla elinden alınacaktı. Ne olacaktı Batshuayi atamasa, teknik taktik konuşulacaktı. Hiç bu kadar su atılmamıştı Trabzon'da. Son 10 senede 2 maç iptal edildi. Hiç bu kadar madde atılmamıştı.

"SÜPER KUPA MAÇINA MI HAZIRLANIYORSUNUZ?"

Sevkler olmadı. Neden olmadı diyoruz? 'Merak etmeyin, olduğu zaman tedbirsiz olur, Adana maçını etkilemez' diyorlar. 7'sinde maç var, onu etkiler mi? O maça mı hazırlanıyorsunuz.

"FENERBAHÇE'YE BİR MESAJDIR"

Trabzon Emniyet Müdürü'nün hala görevde olması, Fenerbahçe'ye bir mesajdır!

"HALİL UMUT MELER'İN FIFA KOKARTI ELİNDEN ALINIRDI"

Maçın bu noktaya gelmesinin bir numaralı sorumlusu hakem ama Türkiye’de böylesine siyasi ve bürokrasi gücü olan kulübün maçını iptal edecek bir hakem var mı? Halil Umut Meler o maçı yurt dışında yönetseydi FIFA kokartı elinden alınırdı.

"BİZİ SİYASETİN İÇİNE ÇEKİYORLAR"



Deprem oluyor. Ligler başlayınca üç büyük kulübün stadyumunda hükümete tepki oluyor. Sadece Fenerbahçe’ye deplasman yasağı geliyor. İçişleri Bakanı tarafından. Bizi siyasetin içine çekiyorlar.

Türk futbol tarihi bu sezondan daha aşağılık bir dönem yaşamamıştır. Olan olaylara bir bakın, başka ülkelerde 50 senede olmuyordur. Biz 4-5 ayda yaşadık.

Fenerbahçe olarak tarihimizin en iyi sezonunda lige devam edelim mi, etmeyelimmiyi konuşuyoruz. Bunu tartışıyor olmak işin vahameti.

"HEP FENERBAHÇE'YE OLUYOR"

2013/14'te şampiyon olduk. Bir sonraki sezon, liderin 2 puan gerisindeyken, 5-1'lik galibiyet sonrası Rize'den dönerken yaşananları biliyorsunuz. Yabancılar ayrılmak istediler. Biz nasıl toparlayacağımızı bilmiyoruz. Otobüs kurşunlanması olmasa başka bir şey konuşacaktık. Niye faili meçhul? Herkes bulunuyor. İstendiği zaman... En çok küçük bir tweet atan bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni rezil eden suikast girişiminin faili neden bulunmuyor? Devletimize soruyorum. Kaç defa çıkıp bunun faili meçhul olması ayıptır dedik. Hep Fenerbahçe'ye oluyor. Onu bulsalar bugün bir sürü şeyi konuşmuyor olabilirdik.

"DEVLETİN 3 TEMMUZ'DAN SONRA FENERBAHÇE'YE BORCU VARDIR"

Pendikspor maçında zorbalıkla şampiyonluğumuz gidiyordu. 2006 Denizli'de şampiyonluğumuzun çalındığı maçtan daha çok durdu o maç. İlk 45 dakikada 16 dakika, 56 dakikada 23. Bir takım nasıl kazanacak? Denizli'de atağa kalkınca konfeti atılıyordu. En çok faul çalınan maç. Pendikspor'un böyle başka maçı var mı? Camiamız uyansın diye söyleniyorum. 2006 hepimizin malumu. Zorbalıkla şampiyonluk gitti. 3 Temmuz'u yaşadık. Kimse yanımızda değilken dimdik ayakta durduk. Her branşta fersah fersah öndeyken bunu bize yaptılar. Sonraki 13 sene malumunuz. Devlete kasteden bu terör örgütü, kimin duvarına tosladı. Sarı lacivert duvara tosladı. E ne oldu? Fenerbahçe'nin finansalları, başarıları, itibarı, repütasyonu yerle bir oldu. Devletin, 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'ne borcu vardır. Bizi övmeye gelince övüyorsunuz, sarı lacivert duvar vs, ne oldu bizim maddi manevi kayıplarımız. Bırakın kayıpları, bir rakibimizi öne çıkarmak için her türlü yola başvurdunuz. 3 Temmuz'da yaşadıklarımız, sonraki davalar, Fenerbahçe zarar nasıl görmemiş? Kim 2 kere Şampiyonlar Ligi'ne yollanmadı, biz, sadece buradan 70 milyon euro var! 2007'de şampiyon gittik Sami Yen'e, su savaşları. 19 polis yaralandı, 1'inin gözü kör oldu, hiçbir şey olmamış gibi devam etti, iptal edilmedi.

Gerekli istişareleri yaptık. Bana 100'ün üstünde mektup geldi, kongre üyelerinden. Çok değerli öneriler var. Çok faydalı öneriler var, benim anlayamadığım bir şey var. Bütün bu olanlar, futbol üzerinden toplumu germe, sosyolojik bir sonuca doğru bizleri itme. Haksızlık, adaletsizlik. Bunlar hepsi bizim devlet büyüklerimizin gözü önünde yaşanıyor. Anlayamadığım taraf bu.

AÇIKLANAN HAKEM TOPLANTISININ KAYITLARI

TFF, kayıtları açıkladı. Adam, ‘Ruh halimi hatırlayamıyorum.’ diyor. Hep tescilli hakemler bunların maçlarına veriliyor. Aziz Yıldırım’ın dediği gibi, “Bunlar her şeyi yapar ama hiçbir şeyi yapmamış gibi davranıyorlar.

"YALAN MAKİNESİNE BAĞLASALAR MAKİNEYİ BOZAR"

Yalan. Her şeyiniz yalan. Özellikle birisi var. Hayatı yalan. Deprem için yardım kampanyası yaparken bile biz konteyner üstüne 115 milyon TL topladık. Allah razı olsun. 1.000 konteyner katkı sağladık. Omuz omuza kampanyasında onlar konut için yarışalım, daha büyük gelir toplarız dediler. Konut 2.2 milyon, 250 konut 500 milyonun üstünde. Diyorum ki, biz yapamayız diyorum. Bizim öyle paramız yok. Biz yapacağımız dediğimiz şeyi yaparız. Transferi yaparken transferi yaptıktan sonra ne olacak 50-100 tane yaparsın diyor hayatı yalan olan. Yemin ediyorum makineye bağlayın makineyi bozar. Ne yazık ki bu zihniyet prim yapıyor.

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

1959 öncesi şampiyonluklar için bastırıyoruz. Komisyon kuracaklarını söylemişlerdi. Komisyon yok, bir şey yok.

"2 NİSAN'DA HİÇBİR ŞEY YAPMADAN OTURMAYACAĞIZ"



Ne yapacağımız tam belli değil. Ama hiçbir şey yapmadan oturmayacağız ve bunu kesinlikle net olarak söylüyoruz.