Alman medyası: Bayern Münih'te Nagelsmann gitti, Tuchel geldi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Bayern'in teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevine son verildiği ileri sürüldü.



Alman medyasında yer alan haberlerde FC Bayern yöneticilerinin Julian Nagelsmann'ın görevine son verdikleri, bunda takımın Bayer Leverkusen'e 2-1 yenilmesinin etkili olduğu belirtildi.



Alman kulübünün Nagelsmann'ın yerine teknik adam Thomas Tuchel ile anlaştığı kaydedildi.



FC Bayern, Temmuz 2021'de takımın başına getirdiği Julian Nagelsmann ile 2026'ya kadar sözleşme imzalamıştı.



Nagelsmann Bundesliga'da daha önce Leipzig'i çalıştırmıştı.

