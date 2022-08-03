Altay Bayındır, Slovacko maçında riske edilmeyecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Slovacko maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde isman yaptı. Isınma ve düz koşunun ardından sarı-lacivertli futbolcular, iki grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Slovacko maçının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Serdar Aziz’in tedavileri devam ediyor. Mert Hakan Yandaş ise bireysel çalışmalar yaptı. Ayrıca sakatlığı süren Altay Bayındır da yarınki maçta riske edilmeyecek, kaleyi Ertuğrul Çetin koruyacak.

Bunun yanında Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski de yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.



Yarın akşam saat 20.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi’nde Slovacko’yu konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak.