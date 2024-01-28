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Altay Bayındır'ın ilk kez formasını giydiği Manchester United, kupada turladı

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında milli kaleci Altay Bayındır'in ilk kez formasını giydiği Manchester United, konuk olduğu Newport County'i 4-2 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

Altay Bayındır'ın ilk kez formasını giydiği Manchester United, kupada turladı

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında , Newport County'e konuk oldu.

Maçın 7. dakikasında Bruno Fernandes, 13. dakikasında Mainoo'nun golleriyle 2-0 öne geçen Manchester United'da ilk 11'de sahaya çıkan Altay, 36. dakikada Morris ve 47. dakikada Evans'ın gollerine engel olamadı.

Antony 68. dakikada Manchester United'ı tekrar öne geçirirken, Hojlund 90+4. dakikada skoru 4-2'ye getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Manchester United, bu sonuçla İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı.

Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da ilk kez forma giydi.

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