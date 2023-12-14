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Altay’da kaleci Ozan 86 gün sonra forma şansı buldu

Altay’ın 30 yaşındaki file bekçisi Ozan Evrim Özenç, siyah-beyazlı formayla 86 gün sonra Trendyol 1. Lig’de sahaya ilk 11’de çıktı.

Altay’da kaleci Ozan 86 gün sonra forma şansı buldu

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Trendyol 1. Lig’de bu sezon sadece 2 kez kalesini gole kapatan ve kalan 13 maçta ise bir türlü gole engel olamayan Altay’da kale aylar sonra Ozan Evrim Özenç’e emanet edildi. Boluspor maçıyla 86 gün sonra sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, daha önce 16 Eylül 2023 tarihinde oynanan Erzurumspor FK maçında forma giymişti. Böylece kaleci Ozan, bu sezon ligdeki ikinci maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda da Kırklarelispor’a karşı forma giyen Ozan Evrim Özenç, bu sezon tüm kulvarlarda 3 maça çıkarken kalesinde ise 8 gol gördü.

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