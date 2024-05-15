Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek final ilk maçında, 16 Mayıs'ta Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. İki takım bu sezon 2'si lig, 1'i Erkekler Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Ligde iç sahada 96-85, deplasmanda ise 81-59 kazanan Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda da rakibi 81-68 mağlup etmeyi başardı. İşte, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçının ayrıntıları...



Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor maçı, 16 Mayıs Perşembe günü yapılacak.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Semih Vural ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.



Mücadele, beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



SERİNİN DİĞER MAÇI NE ZAMAN?



2 galibiyet alan ekibini yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 18 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de İzmir Enka Spor Salonu'nda oynanacak.

