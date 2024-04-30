Arda Güler gol sevincinin anlamını açıkladı

Real Madrid formasıyla ilk defa Real Sociedad karşısında maça ilk 11'de başlayan Arda Güler 29. dakikada rakip fileleri havalandırarak gol sevincini yaşamıştı.
Genç yıldız aynı gol sevincini Celta Vigo karşısında rakip fileleri havalandırdığında da yapmıştı.
Milli futbolcu, Candaş Tolga Işık'a verdiği röportajda gol sevincinin anlamını açıkladı.
"ANLAMI TEVEKKÜLE DAYANIYOR"
Arda Güler gol sevincinin anlamı sorulduğunda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum gerisini Allah'a bırakıyorum." yanıtını verdi.
Real Madrid formasıyla 8 maçta 166 dakika süre alan genç yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gol sevinci yaşadı.
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