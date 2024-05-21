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Juventus, Kenan Yıldız'ın golüyle Bologna ile berabere kaldı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Kenan Yıldız'ın bir gol attığı maçta Juventus, deplasmanda Bologna ile 3-3 berabere kaldı.

Juventus, Kenan Yıldız'ın golüyle Bologna ile berabere kaldı

Serie A'nın 37. haftasında Bologna, Renato Dall'Ara Stadı'nda 'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, Riccardo Calafiori'nin 2 ve 53, Santiago Thomas Castro'nun 11. dakikada attığı gollerle 3-0 üstünlük yakaladı.

Juventus, rakibine Federico Chiesa'nın 76, Arkadiusz Milik'in 83 ve Kenan Yıldız'ın 84. dakikada kaydettiği gollerle cevap verdi ve mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Maça 57. dakikada dahil olan Kenan, bu sezon Juventus formasıyla 4. golünü attı.

Bu sonuçla 68'er puana yükselen iki takımdan Bologna, averajla Juventus'un önünde üçüncü sırada yer aldı.

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