Türkiye Basketbol Ligi'nde finalin adı belli oldu

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ilk periyodu 19-14 üstün tamamlayan Sigortam.net, mücadelenin ilk yarısını da 32-27 önde kapattı. Üçüncü çeyreği de 53-43’lük skorla geçen Sigortam.net, karşılaşmadan 67-63 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından seride durumu 3-2’ye getiren Sigortam.net, adını finale yazdırdı.



Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde Sigortam.net ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.