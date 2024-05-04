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Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı

, La Liga'nın 34. haftasında kendi evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti ve puanını 87'ye yükseltti.

Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'nın Girona'ya 4-2 yenilmesiyle ligin bitimine 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu ilan etti.

İLK SEZONDA 2 KUPA

Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan , kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı - 1

19 yaşındaki milli futbolcu bu sezon ile ikinci kupasını kazandı. Eflatun beyazlılar,  Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

9 MAÇTA 2 GOL

, Real Madrid'deki ilk sezonunda 9 maça çıktı. Güler, 2 gol kaydetti.

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