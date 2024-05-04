Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında kendi evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti ve puanını 87'ye yükseltti.

Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'nın Girona'ya 4-2 yenilmesiyle ligin bitimine 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu ilan etti.



İLK SEZONDA 2 KUPA

Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.