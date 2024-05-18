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Süper Lig maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak müsabakaların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu.

Süper Lig maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol 'in 37. haftasında bugün oynanacak 7 müsabakanın Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu.

Maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Beşiktaş - Hatayspor: Gustavo Correia

MKE Ankaragücü - Pendikspor: Brent Staessens

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy

Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Özgür Yankaya

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Bram Van Driessche

RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Helder Malheiro

Kayserispor - Konyaspor: Serkan Tokat

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