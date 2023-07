Arda Güler'e İspanyol basını yorumu: "Lionel Messi'yi andırıyor"

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol basınında manşetleri süslüyor.

Marca'nın haberine göre, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in antrenman performansıyla çalışanları kendine hayran bıraktığı belirtti.



Haberde henüz 18 yaşında olan Arda'nın sol ayağıyla Madrid'de teknik ekibi etkilediği belirtildi.



"BİR YILDIZ OLMAK İÇİN HER ŞEYE SAHİP"



Real Madrid'in teknik ekibi, Arda Güller hakkında "O bir yıldız olmak için her şeye sahip" yorumunu yaptı.



Ancak ekibin Arda için fiziksel şartlar dahil her seviyede izlenmesi gereken bir büyüme sürecinde olduğu, yetenekli olmasına rağmen çok çalışmaya zorlanacağı aktarıldı.



"LIONEL MESSI'Yİ ANIMSATIYOR"



Haber detayında Arda Güler'in idmandaki tavrı ve hareketlerinin Lionel Messi'yi anımsattığı dile getirildi. 18 yaşındaki futbolcunun bir sonraki pası, top kendisine gelmeden önce kurguladığının dikkat çektiği vurgulandı.



BU SEZON A TAKIM SEVİYESİNDE OLACAK



Uzun vadeli bir yatırım olarak görülen Arda'nın bu sezon A takımda yer alacağı belirtildi.



Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasında oluşan bağın Madrid ekibini şaşırttığı ifade edildi. Arda'nın kendisini rahat ve desteklenmiş hissettiği aktarıldı.



Ayrıca Arda Güler'in adaptasyon sürecinde utangaç ama kararlı bir çocuk olduğu vurgulandı.