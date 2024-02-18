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Arda Güler'in transferinde Mbappe ayrıntısı

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği tartışma konusu olmaya devam ederken, Kylian Mbappe'nin La Liga ekibine transfer olmasın durumunda, Arda'nın kiralık gönderilebileceği iddia edildi.

Arda Güler'in transferinde Mbappe ayrıntısı

Real Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanan 'in, dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin İspanyol devine transfer olması halinde forma giyme şansının daha da azalacağı belirtildi.

Defensa Central'in haberine göre; Mbappe'nin Real Madrid'e imza atma olasılığı gerçekleşirse Arda'nın kiralık olarak takımdan gönderilme ihtimali artacak.

Arda Güler'in transferinde Mbappe ayrıntısı - 1

Haberde, genç yeteneğin başka takıma kiralanmasının kulüp yöneticileri arasında konuşulmaya başlandığı ileri sürüldü.

Ayrıca Arda Güler'in durumunun Bundesliga temsilcileri Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen tarafından da yakından takip edildiği de belirtildi.

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