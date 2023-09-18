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Arda Turan'la Eyüpspor dolu dizgin: Yenilmezlik serisi devam ediyor

Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk olan Eyüpspor sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Böylelikle İstanbul ekibi 5'te 5 yaparak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Arda Turan'la Eyüpspor dolu dizgin: Yenilmezlik serisi devam ediyor

'ın yönetiminde olan Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de namağlup yoluna devam ediyor.

Gençlerbirliği'ne konuk olan İstanbul ekibi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 15'e çıkardı ve 5. haftada da liderliğini sürdürdü.

Gençlerbirliği 10 puanla 3. sırada yer alırken, Eyüpspor en yakın rakibi Manisa'nın 4 puan önünde bulunuyor.

5 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Temmuz ayında Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan Caner Erkin, eflatun-sarılı formayı giydiği 4 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Eyüpspor önümüzdeki hafta sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. 

Arda Turan'la Eyüpspor dolu dizgin: Yenilmezlik serisi devam ediyor - 1

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