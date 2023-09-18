Arda Turan'la Eyüpspor dolu dizgin: Yenilmezlik serisi devam ediyor

Arda Turan'ın yönetiminde olan Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de namağlup yoluna devam ediyor.



Gençlerbirliği'ne konuk olan İstanbul ekibi sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 15'e çıkardı ve 5. haftada da liderliğini sürdürdü.



Gençlerbirliği 10 puanla 3. sırada yer alırken, Eyüpspor en yakın rakibi Manisa'nın 4 puan önünde bulunuyor.

5 GOLE DİREKT KATKI YAPTI



Temmuz ayında Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan Caner Erkin, eflatun-sarılı formayı giydiği 4 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Eyüpspor önümüzdeki hafta sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.