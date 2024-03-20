Arsenal'den Takehiro Tomiyasu'ya yeni sözleşme

Premier Lig lideri Arsenal, sağ bek oyuncusu Takehiro Tomiyasu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.



Arsenal Sportif Direktörü Edu, "Tomi'yi daha uzun yıllar aramızda göreceğimiz için çok heyecanlıyız. Hem saha içinde hem de saha dışında büyük niteliklere sahip ve kadromuza çok fazla güç ve çok yönlülük katıyor. Tomi üst düzey bir profesyonel ve hedeflerimize ulaşmak için çalışırken önümüzdeki yıllarda da önemli bir rol oynamaya devam edecek olması harika." diye konuştu.



Teknik direktör Mikel Arteta ise, "Tomi'nin geleceğini bize bağlamasından dolayı çok mutluyuz. Doğal yeteneği ve gücünün yanı sıra Tomi'nin tutumu, zihniyeti ve değerleri de birinci sınıf. Tomi herkes tarafından seviliyor ve bize katıldığından beri takımın ayrılmaz bir parçası oldu. Her gün kendisinin en iyi versiyonu olma arzusu ve kararlılığıyla antrenman yapma şekli takdire şayan. Gelecek yıllarda da Tomi ile çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Arsenal'ın 2021'de Bologna'dan transfer ettiği Tomiyasu, Londra ekibinde bu sezon 20 maçta forma giydi ve bir gol attı.

