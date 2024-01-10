Avustralya Açık Tenis Turnuvası başlıyor

Tenisseverlerin heyecanla beklediği Avustralya Açık Tenis Turnuvası için geri sayım başladı.



Son şampiyon Novak Djokovic, rekor kıran 11. şampiyonluk mücadelesine başlarken 2023'ün galibi Aryna Sabalenka ise sert kortta üstünlük sağlamak için dünyanın 1 numarası Iga Swiatek, Elena Rybakina ve Coco Gauff ile mücadeleye hazırlanıyor.



14 Ocak Pazar’dan 28 Ocak Pazar’a kadar iki hafta sürecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası, discovery+ ve Eurosport'ta ekranlara gelecek.

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