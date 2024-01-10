Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson konuştu: Beşiktaş dünyada tanınan bir kulüp

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, Beşiktaş YouTube’a konuştu.



Svensson’un açıklamalarından öne çıkanlar:



“Elbette çok mutluyum, benim için çok önemli bir gün. İleriye doğru bir adım attığım için mutluyum. Beşiktaş büyük ve tüm dünyada tanınan bir kulüp. Benim için özel bir gün ve Beşiktaş’ta olduğum için çok mutluyum.



Futbolcu bir ailede büyüdüm. Yürümeye başladığımdan bu yana bana futbol oynamam gerektiğini söylediler. Tüm ailem futbol oynuyordu. Sanırım futbol oynamaya başlamam çok doğal bir şeydi ve neredeyse yürümeden topu bana verdiler. Ben her zaman top oynuyordum ve mahallede de futbolu seven çocuk olarak tanınıyordum. Her şey böyle başladı diyebilirim.



Türkiye beni her zaman büyülemiştir. Hep futbol oynanacak ve yaşanacak bir ülke olarak görmüşümdür. Buradaki futbol kültürü ve fanatik taraftarlar beni hep etkilemiştir. Buradaki ofansif futbol anlayışını da seviyorum. Maçları izlemeyi ve oynamayı daha eğlenceli hale getiriyor. Elbette daha önce Türkiye’de oynayan ve burası hakkında olumlu konuşan arkadaşlarım da vardı. Ben de farklı bir kültürde yaşamak istedim. Çünkü kuzeyden geliyorum ve orada her şey oldukça farklıdır. Burada yaşamanın ve Türk kültürünü öğrenmenin iyi bir deneyim olacağını düşündüm. Bence Türkiye futbol oynamak için harika bir yer.



Buradaki insanlar iletişime açık ve dostça davranıyorlar. Ben de bunu çok sevdim. İlk günden beri çok hoş karşılandığımı hissettim. Çünkü buranın insanını çok sevdim. Buranın yemekleri de başka mutfaklarla karşılaştırdığımda oldukça zengin. Bu ülkenin, bu kültürün bir parçası olmaya çalıştım."



Burada oynayan herkes taraftarların fantastik, çok bağıran ve destekleyen olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Türkiye’deki sportif kültür bambaşka bir seviyede. Ben de burada oynamak için sabırsızlanıyorum. Burada iki defa Beşiktaş’a karşı oynadım ve kazanamadık. Burada oynamaya başlamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum. Umarım beraber birçok maç kazanırız."

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