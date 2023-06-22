Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı?

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesinin beklendiği basın toplantısının saati ve yeri belli oldu
Yıldırım'ın yarın saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki bir otelde basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt vermesinin yanı sıra başkanlığa adaylığını da açıklayacağı iddia ediliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- Spor&Skor
- Aziz Yıldırım
- Ntv Spor
- Fenerbahçe