Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Uğurcan'ı Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin 2'nci dönemi olacağını hatırlatan Doğan, "Kendisi bize planlarından bahsetti. Şahsım adına Mehmet Bey'in bunları başarabileceğine inanıyoruz. İlerleyen günlerde, süreç Türk futboluna faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.



Trabzon olarak altyapıda değişime gittiklerini belirten Doğan, "TFF ile aynı firmayla çalışıyoruz. 2-3 yıl içerisinde daha planlı, daha düzenli işleyen bir altyapıya kavuşacağız. Takımlarda ne gelişiyorsa, milli takıma da bu yansıyor. Bir değişim olması şart" diye konuştu.



"UĞURCAN'I TÜRKİYE'DE HERHANGİ BİR KULÜBE VERMEYİZ"



Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'la ilgili çıkan transfer söylentilerine ilişkin yöneltilen bir soruya, "Uğurcan Çakır, bizim kaptanımız. Çok da sevdiğiniz bir kardeşimiz. Uğurcan'ı Türkiye'de herhangi bir kulübe vermeyiz. Uğurcan'ın Avrupa'da önemli bir kulübe gitmesini isteriz. Türk futbolu ve Uğurcan için isteriz ama şu an böyle bir durum yok. Şu anda bize gelen böyle bir resmi teklif yok" cevabını verdi.



"HERKES BUNUN DÜZELMESİNİ İSTİYOR"



Doğan, yayın gelirlerine ilişkin gelen soruya, "TFF de bunun için çok ciddi çalışıyor, onlar da bunun eski haline göre bir miktar daha yukarı yaklaşması için uğraşıyor. Çok ciddi bir fark oluştu. Dediğimiz gibi takımın deplasmana gitmesi, gelmesi masraflarını karşılamayacak durumda. Herkes bunun düzelmesini istiyor. Ortada bununla ilgili bir ışık görüyor musunuz derseniz, bu yok. Bunu kimse görmüyor. Mehmet Bey bu döneminde bu konuya çok ciddi eğilecektir. İnşallah bu konuda Türk futboluna yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.



"İLK ETAPTA 6, 7 TRANSFER ÖNGÖRÜYORUZ"



Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın kaç transfer istediğiyle ilgili soruyu Doğan, "Hocamız gerçekten çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Her şey çok ciddi, sık elenip sık dokunduğu için anlaşmalar yapsak da biz bunu dışarıya aktarmıyoruz. İlk etapta 6, 7 transfer öngörüyoruz. Bu sayı aşağı yukarı değişebilir. Biz sürekli kendisiyle görüşüyoruz. Transferler gelmeye başladıkça, hocamız takımın durumunu kampta gördükçe, bize ne dönüş yapıyorsa, bizden ne talebi oluyorsa, Trabzonspor Yönetim Kurulu da bu talepleri yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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