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Barcelona yıldız futbolcusu Sergio Busquets ile yollarını ayırıyor

İspanyol devi Barcelona, orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Barcelona yıldız futbolcusu Sergio Busquets ile yollarını ayırıyor

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İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden , orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki futbolcunun ayrılık kararını, "Gelmiş geçmiş en iyi Barcelona takımının orta saha metronomuna elveda" başlığıyla duyurdu.

O dönem Barcelona'yı çalıştıran Pep Guardiola'nın 13 Eylül 2008'de, Racing Santander'e karşı oynayacakları maçın A takım kadrosuna almasıyla Katalan ekibindeki kariyeri başlayan Busquets, bugüne kadar tüm kulvarlarda 719 karşılaşmayı çıktı ve 31 kupa şampiyonluğu yaşadı.
Busquets, Barcelona formasıyla 8 LaLiga, 7'şer İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa, 3'er kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferine ulaştı.

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