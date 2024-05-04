Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında 5 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. İşte, Başakşehir-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...



BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesi, 5 Mayıs Pazar günü oynanacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mert Güzenge yönetecek.



Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



TAKIMLARIN LİGDE SON DURUMU



Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan turuncu-lacivertliler, bu sezon 34 haftada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.



Konuk ekip Kasımpaşa'nın ise 34 haftada 14 galibiyet 7 beraberlik ve 13 mağlubiyeti bulunuyor.

