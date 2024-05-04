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Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren iki takımdan RAMS Başakşehir 52 puanla 5'inci, Kasımpaşa ise 49 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Trendyol 'in 35. hafta karşılaşmasında 5 Mayıs Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti. İşte, Başakşehir-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesi, 5 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mert Güzenge yönetecek.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLARIN LİGDE SON DURUMU

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan turuncu-lacivertliler, bu sezon 34 haftada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Konuk ekip Kasımpaşa'nın ise 34 haftada 14 galibiyet 7 beraberlik ve 13 mağlubiyeti bulunuyor.

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