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Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı

Başakşehir, Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. 

Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Şener Özbayraklı Başakşehir formasıyla 31 resmi maça çıktı.

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