Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında 3 Mayıs Cuma akşamı Monaco'yu ağırlayacak. Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monako'da oynanacak. İşte, Fenerbahçe Beko-Monaco maçı hakkında bilgiler...



FENERBAHÇE BEKO - MONACO MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe, Fransız takımı Monaco'yu ağırlayacak.



Çeyrek final serinin 4. karşılaşması, 3 Mayıs Cuma günü saat 20:45’te başlayacak.



Mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE BEKO NASIL TUR ATLAR?



Fenerbahçe Beko, 3 Mayıs günü yapılacak karşılaşmayı kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak.



Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde beşinci ve son karşılaşma Monaco'da oynanacak.