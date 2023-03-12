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Başakşehir'de kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Başakşehir'de Januzaj 35. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti.

Başakşehir'de kazanan Beşiktaş

Spor Toto 'in 25. haftasında 'e konuk olan , mücadeleyi 2-0 kazandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan oynanan mücadelede siyah-beyazlıların golleri 15. dakikada Aboubakar ve 55. dakikada Masuaku'dan geldi. Beşiktaş'ta bir gol ve bir asiste imza atan Aboubakar yıldızlaştı.

Başakşehir'de kazanan Beşiktaş - 1

Ev sahibi Başakşehir 35. dakikada Adnan Januzaj'ın kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadı.

Başakşehir'de kazanan Beşiktaş - 2

Bu sonucun ardından 3. sıradaki Beşiktaş puanını 46'ya yükseltirken, 6. sıradaki Başakşehir 40 puanda kaldı.

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