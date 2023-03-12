Başakşehir'de kazanan Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, mücadeleyi 2-0 kazandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan oynanan mücadelede siyah-beyazlıların golleri 15. dakikada Aboubakar ve 55. dakikada Masuaku'dan geldi. Beşiktaş'ta bir gol ve bir asiste imza atan Aboubakar yıldızlaştı.