Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor. Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor. İşte, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı hakkında bilgiler...

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş ve Rizespor açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek.



Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele, 3 Mayıs Cuma günü saat 20:00’da başlayacak.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına çeşitli futbolcularından yoksun çıkacak.



Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da yarınki karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.



BAZI OYUNCULAR CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Semih Kılıçsoy ve Daniel Amartey sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak.



Bu arada Demir Ege Tıknaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Öte yandan, sarı kart cezasını tamamlayan Jonas Svensson ise yarınki mücadelede görev verilmesi halinde forma giyebilecek.