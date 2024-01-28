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Başakşehir'den muhteşem geri dönüş: Piatek 3 golle damga vurdu

Başakşehir, Konyaspor ile oynadığı ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Piatek'in kaydettiği hat-trickle galibiyete uzandı. Bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlıların galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Başakşehir'den muhteşem geri dönüş: Piatek 3 golle damga vurdu

Trendyol 'in 23. haftasında RAMS Başakşehir, Tümosan 'u 3-2 mağlup etti.

Yeşil-beyazlılar Louka Prip'in 8 ve 14. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

Konuk ekipte ise Piatek 67. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. Ardından 79. dakikada yeniden sahneye çıkarak skora eşitlik getirdi.

Mücadelenin son bölümünde 90+2. dakikada ceza sahasında topla buluşan Pitaek, sağ çaprazdan yaptığı vuruşuyla hat-trick yaparak takımına galibiyeti kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 30'a çıkartarak 8. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip ise 21 puanla 19. sırada yer aldı.

GALBİYET HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI

Ev sahibi Konyaspor, aldığı mağlubiyetin ardından Süper Lig'deki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

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