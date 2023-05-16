Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un Edson Alvarez savaşı

Ajax'ta forma giyen Edson Alvarez için Bayern Münih ve Borussia Dortmund transfer yarışına girdi. Sport1'in haberine göre; iki Alman devi, Hollanda takımının orta saha oyuncusu ile ciddi şekilde ilgileniyor.



Ajax'ın 25 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu belirtildi.



Alvarez'in Haziran 2025 yılına kadar Ajax ile sözleşmesi bulunuyor.



TUCHEL'İN GÖZDESİ



Bayern Münih'in teknik direktörü Thomas Tuchel'in Chelsea'de görev aldığı süre zarfında Alvarez'i Londra ekibine transfer etmek istediği belirtildi. Ajax o dönem 60 milyon euroluk bir teklifi reddetti. Ardından Chelsea'nin yaptığı 50 milyon euroluk teklif de yeterli bulunmadığından transfer gerçekleşmedi.



Alvarez ise bu yaşananlardan dolayı hayal kırıklığına uğrasa da, Ajaxlı yetkililerin Meksikalı oyuncunun bu yaz transfer olmasına müsaade edeceğinin sözünü verdiği söyleniyor.



Alvarez, Ajax ile çıktığı 144 resmi maçta 13 gol atıp, 6 asistlik katkı sağladı. Alvarez'in asıl mevkisi önlibero olsa da, kariyerinde 86 kez stoper olarak sahaya çıktı.

Fenerbahçe Osayi Samuel için sakatlık açıklaması: Trabzonspor maçında oynayacak mı? Haberi Görüntüle