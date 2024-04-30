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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi son durum: 2 sakat, 7 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının hazırlıklarına başlıyor. Takımda Konyaspor maçı öncesi 2 sakat, 7 futbolcu kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi son durum: 2 sakat, 7 futbolcu kart sınırında

, Trendyol 'in 35. haftasının hazırlıklarına başlıyor. 

2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından teknik direktör İsmail Kartal, takıma 3 gün izin vermişti. Sarı-lacivertliler, yapacağı akşam antrenmanı ile çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe'de yeni hafta öncesi derbide sakatlanan İsmail Yüksek ve ameliyat olan Oosterwolde'nin tedavisi sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz, Mert Müldür, Ferdi ve Becao sarı kart ceza sınırında. Fenerbahçe'nin ligde kalma mücadelesi veren Tümosan Konyaspor'a konuk olacağı maç Pazartesi günü oynanacak.

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