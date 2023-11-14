Bayern Münih'ten gelir rekoru

Bundesliga'da geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayarak üst üste 11. kez zafere ulaşan Bayern Münih, 2022-23 sezonunun finansal raporlarını yayınladı.



2022-23 sezonunda yaklaşık 855 milyon euro gelir elde edildiği belirtildi. Açıklanan rakamlar sonucu Münih, yaklaşık 3 yıl sonra kulüp rekorunu kırdı.

NET KAR AÇIKLANDI



Forbes'un son paylaştığı rapora göre dünyanın en değerli 6. takımı olan Münih'in rekoru 2018-19 sezonunda yaklaşık 750 milyon euro olarak açıklanmıştı.



Değeri 4.54 milyar euro olan Bayern Münih'in net karının ise 35.7 milyon euro olduğu bildirildi.